بالأرقام.. خسائر فادحة للحوثيين بجبهة قانية في أسبوع

تكبّدت ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، وسط اليمن، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، خلال الفترة من 20 إلى 29 يونيو 2020.

ووفقاً لما رصده المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فقد بلغت الخسائر البشرية للميليشيات الحوثية 562 عنصراً توزّعت بين 241 قتيلاً و300 جريح و21 أسيراً لدى قوات الجيش.

وخلال الفترة ذاتها، تمكنت قوات الجيش وطيران التحالف من تدمير 35 آلية، منها 9 دبابات و8 عربات مدرعة و18 طقماً.

كما دمّرت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف 15 ثكنة حوثية ومخزن أسلحة في مواقع متفرّقة شمال غربي محافظة البيضاء، فيما تمكنت قوات الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة من ضمنها قناصات وأسلحة رشاشة.

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فإن هذه الإحصائية هي لما تمكن فريقه من توثيقها، ولا تشمل كافة الخسائر البشرية والمادية التي تكبّدتها الميليشيات الحوثية في تلك الجبهة، والتي قال إنها "تفوق الحصر".