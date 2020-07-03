الجامعة العربية تدين الهجمات الحوثية على السعودية

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجمعة، قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق طائرات مُسيرة مفخخة تجاه الأراضي السعودية.

وشدد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة أن هذه الهجمات تؤكد الغياب التام للإرادة السياسية لدى الطرف الحوثي، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإحلال السلام في اليمن، مشيراً إلى أن هجمات الحوثيين تعكس ارتهان قرارهم السياسي للطرف الذي يحركهم.

كما أشاد البيان بتصدي قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن للهجمات، ونجاحها في اعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة.

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وعن آخر تلك الهجمات أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق الجمعة، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية، مؤكداً أن الطائرات المسيرة المفخخة دُمرت في الأجواء اليمنية.

وشدد التحالف على أنه يطبق إجراءات حماية المدنيين وفق القانون الدولي، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن الخميس، انطلاق عملية عسكرية نوعية ضد ميليشيا الحوثي، لمواجهة استمرار الاستهداف المتعمد والممنهج للسعودية، كما أعلن المالكي اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة وأربعة صواريخ أطلقت على السعودية مؤخراً، منها صاروخ باليستي إيراني من نوع "قيام" أطلق على الرياض لكن جرى اعتراضه.

وقال تركي المالكي، في مؤتمر صحافي، إن النظام الإيراني يتعمد إعطاء الميليشيات صواريخ نوعية لتقويض الأمن الإقليمي، معرباً عن رفضه الإملاءات الإيرانية للميليشيات الحوثية، كما اتهم الحرس الثوري الإيراني باستخدام جماعات تهريب دولية لتوريد السلاح للميليشيات.