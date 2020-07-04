الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة حوثية غربي مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، باتجاه مواقع الجيش فوق مديرية صرواح، غربي مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن أبطال الجيش الوطني أسقطوا طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غرب مارب (شرقي البلاد) ".

موضوع يهمك مسألة أيام ويظهر قاسم تاج الدين في بيروت، فوكالة أمن الهجرة والجمارك الأميركية ترحّل إلى هناك مموّل صندوق حزب الله وأحد... مموّل حزب الله من السجن الأميركي إلى بيروت أميركا

يأتي ذلك غداة اعتراض وتدمير قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية 4 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

وكثفت ميليشيات الحوثي، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن مؤخراً، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".