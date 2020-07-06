عملية للجيش اليمني بصنعاء.. والتحالف يقصف دبابات حوثية

شنّت قوات الجيش اليمني، الاثنين، هجوماً نوعياً على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق صنعاء، بالتزامن مع كمين لعناصر حوثية في جبهة صلب بذات المديرية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن الجيش الوطني تمكن من تحرير عدد من المواقع في منطقة نجد العتق، خلال هجوم خاطف، أسفر أيضاً عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.

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وأضاف بأن الهجوم تزامن مع كمين محكم استهدف مجاميع تابعة للميليشيات في محيط جبال صلب ونتج عنه مصرع جميع العناصر التي كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية. وأكد أن جثث القتلى لا تزال متناثرة على الأرض حتى الآن.

هذا وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية أسفرت عن تدمير دبابة وعدد من الأطقم التابعة للميليشيات.

فيما تمكن الجيش الوطني من استعادة ثلاث عربات عسكرية وكميات الذخائر والأسلحة المتنوعة كانت مكدّسة بمواقع الميليشيات في نجد العتق وأسلحة أخرى كانت بحوزة العناصر المتسللة إلى محيط جبهة صلب.

ونشر المركز مقطع فيديو لحظة استهداف طيران التحالف دبابات تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة نهم شرق صنعاء.