شاهد.. تفاصيل ضبط خلية إرهابية ترتبط بالحوثيين في مأرب

عرضت الأجهزة الأمنية اليمنية، الثلاثاء، معلومات وتفاصيل حول قضية خلية "محسن سبيعيان"، الموالي للحوثيين والذي قتل ومعه سبعة آخرون نهاية يونيو الماضي، في عملية مشتركة للجيش والأمن بمساندة قبائل عبيدة، في مديرية الوادي بمأرب.

وقالت وزارتا الدفاع والداخلية في مؤتمر صحافي مشترك، بمدينة مأرب، إن المتهم محسن سبيعيان ترأس خلية حوثية متورطة في ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة، وتمارس جرائم قتل ونهب وحرابة واغتيالات لصالح جماعة الحوثي المتمردة".

واستعرض مدير أمن محافظة مأرب العميد يحيى حُميد، بالتفصيل "الصحيفة الجنائية" لـ"سبيعيان" بالزمان والمكان خلال الشهور والأعوام الماضية، إضافة إلى عرض صور ووثائق مرفقة من الأدلة الجنائية.

وأضاف أن" الحملة المشتركة تحركت وفقاً لأوامر القبض القهرية الصادرة سابقا بحق المتهم المذكور لقيامه بعدة جرائم جنائية جسيمة مقيدة لدى مأموري الضبط القضائي بشقيه العام والعسكري، المتمثلة بوقائع العصيان المسلح والتخابر مع ميليشيات الحوثي وجرائم اغتيالات وزرع عبوات ناسفة لقيادات عسكرية وأمنية وتهريب الأسلحة ومواد تدخل في صناعة الطائرات المسيرة للحوثيين".

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وبحسب البيان، فإن سبيعيان والعناصر التابعة له "رفضوا نداءات تطالبهم بتسليم أنفسهم والامتثال للقانون، إلا أن العصابة باشرت إطلاق النار وتمترسوا في المكان ما اضطر الحملة للرد بعد تأمين النساء والأطفال وإخلائهم".

وأضاف "تم العثور على أسلحة ثقيلة ومتوسطة كانت تستخدمها العصابة أثناء المواجهة، وتم العثور على مخزن أسلحة وذخائر مدفعية".

وأكد البيان "ارتباط المذكور بجماعة التمرد الحوثية بصورة تنظيمية والتزاما بمخططاتهم الإجرامية والتخريبية والإرهابية، وقيام المتهم المذكور وعصابته بشراء ونقل أسلحة وذخائر وإيصالها لميليشيات الحوثي".

ولفت إلى أن "المتهم قام وعناصره بتهريب شاحنة محملة أسلحة إلى حوش منزله لغرض إيصالها إلى الانقلابيين، وبعد قيام عمه محسن محمد سبيعيان باعتراضه، وقام بقتل عمه المذكور ثم قام بالهروب إلى محافظة صنعاء".

وأكد أن التحقيقات والمعلومات أثبتت أن محسن صالح محسن سبيعيان هو أحد عناصر الميليشيا الحوثية ويحمل رقم عسكريا صادرا عنهم هو (915071)، وقام باستقدام عناصر تابعة لميليشيات الحوثية من محافظتي صعدة وعمران لتدريب عناصره.

وسرد البيان عدداً من الوقائع حول ما ارتكبته هذه الخلية من جرائم بينها التقطع لقاطرات تابعة للتحالف وزرع عبوات ناسفة استهدفت أطقم الجيش الوطني وحملة عسكرية لقوات التحالف وتهريب أسلحة إلى ميليشيات الحوثي، وغيرها.

وأكد قيامه بـ"جرائم التمرد والعصيان المسلح وعدم الانقياد للقوانين، إضافة إلى ارتكاب جرائم منها تهريب الأسلحة المتنوعة وإيصالها إلى ميليشيات الحوثي، وتهريب خبراء من جنسيات أخرى وإيصالهم إلى الميليشيات الحوثية لتدريبها وقيامها بالتصنيع الحربي لديهم والاتجار بالممنوعات ونقلها من سواحل البحر العربي إلى مناطق الميليشيات الحوثية".