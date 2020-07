مجلس الأمن يناقش قنبلة "صافر" الموقوتة الأسبوع القادم

يشكل خزان"صافر" كارثة محتملة منذ سنوات؛ وهو على وشك الانفجار! ندعو مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة لحلها قبل فوات الأوان.

Safer oil tanker has been a potential disaster for years; & is about to explode! We call on #UNSC to convene a special session before it’s too late pic.twitter.com/RtkQeiIG53