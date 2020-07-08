الحديدة.. تدمير مربض مدفعية ومخزن أسلحة للحوثيين

أعلنت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أنها دكت مربض مدفعية تابع لميليشيا الحوثي، مساء الثلاثاء، كانت تستهدف من خلاله قرى وأحياء المديريات المحررة جنوبي الحديدة.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الميليشيا الحوثية جددت قصفها المدفعي على مدفعي قرى ومزارع المواطنين جنوب مدينة الدريهمي مخلفة أضراراً في ممتلكات المواطنين، موضحاً ان ذلك يأتي "ضمن مخطط يستهدف إخافة الأهالي وإجبارهم على النزوح".

وأفاد أن مدفعية القوات المشتركة دكت مربض مدفعية ميليشيا الحوثي ما أسفر عن مقتل ضراب مدفعية الحوثي ومساعده، وإخماد مصادر نيران الأسلحة الرشاشة.

ولفت إلى أن تدمير المدفعية الحوثية شمال شرقي مركز مديرية الدريهمي جاء بعد عملية رصد مصدر نيران الميليشيا الحوثية لحظة استهداف قرى ومزارع المواطنين بخمس قذائف تزامنا مع قصف بالأسلحة الرشاشة وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة "إن جبهة الساحل الغربي تشهد منذ مطلع الأسبوع تصعيدا حوثيا خطيرا يهدد بنسف اتفاق ستوكهولم".

وفي السياق، نقل الإعلام العسكري عن مصدر ميداني قوله إن مدفعية القوات المشتركة ردت على مصادر نيران حوثية، مساء الثلاثاء، شمال غربي مدينة حيس، وتمكنت من تدمير مستودع ذخيرة تابع للميليشيات وأحرقته بالكامل.