اليمن.. إسقاط طائرة حوثية مسيرة جنوب الحديدة

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الأربعاء، عن إسقاط طائرة حوثية مسيرة في سماء مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة.

وقال مصدر عسكري إن الطائرة الحوثية المسيرة حلقت فوق مواقع القوات المشتركة، فقام الجنود قاموا باستهدافها "بالسلاح المناسب وتمكنوا من إسقاطها بنجاح".

وتواصل القوات المشتركة إسقاط الطائرات الحوثية المسيرة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة.

وتأتي هذه الطائرات في إطار تصعيد الميليشيات الحوثية وخروقاتها الخطيرة للهدنة الأممية وعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

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وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن مؤخراً، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".