ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في مأرب بالصواريخ الإيرانية

استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الأربعاء، حيًا سكنيًا في مدينة مأرب بصاروخ بالستي، خلّف قتلى ومصابين بينهم نساء وأطفال.

وقال شهود عيان إن الصاروخ الذي سقط مساء اليوم في حي الشركات، أوقع ضحايا، وتسبب بدمار واسع، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا الذي لم يعرف عددهم حتى الآن.

التحالف يتعهد بتدمير قدرات الحوثيين

هذا وصرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء الأربعاء صاروخاً بالستياً من الداخل اليمني سقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بحي (الشركة) بمدينة (مأرب).

وأشار العقيد المالكي إلى استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، ما يهدد حياة المئات من المدنيين، مؤكدا أن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء يأتي في سياق نهج الميليشيا الحوثية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وتواصل ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار الإيرانية، وترتكب تلك الجرائم بصورة تنتهك القانون الدولي الإنساني والتعاليم السماوية والقيم الإنسانية.

وصعّدت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عمليّاتها الإرهابية، مستهدفة المدنيين والأحياء السكنية بعد يوم واحد من تصريح لناطق الميليشيا، يحيى سريع، قال فيه إن جماعته "ستنفّذ عددًا من العمليات". وهو تهديد دشّنته اليوم باستهداف المواطنين الأبرياء بمدينة مأرب.

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وتداول الناشطون صوراً وفيديوهات تظهر آثار الدمار الواسع، فيما تصاعدت ألسنة وأعمدة الدخان من مكان سقوط الصاروخ الذي أكّدت ميليشيا الحوثي من خلاله مجددًا إصرارها على قتل المدنيين بعد الهزائم التي منيت بها.