ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في مأرب بالصواريخ الإيرانية

استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الأربعاء، حيًا سكنيًا في مدينة مأرب بصاروخ باليستي، خلّف قتلى ومصابين بينهم نساء وأطفال.

وقال شهود عيان إن الصاروخ الذي سقط مساء اليوم في حي الشركات، أوقع ضحايا، وتسبب بدمار واسع، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا الذي لم يعرف عددهم حتى الآن.

وتواصل الميليشيا استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار الإيرانية، وترتكب تلك الجرائم بصورة تنتهك القانون الدولي الإنساني والتعاليم السماوية والقيم الإنسانية.

وصعّدت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عمليّاتها الإرهابية، مستهدفة المدنيين والأحياء السكنية بعد يوم واحد من تصريح لناطق الميليشيا، يحيى سريع، قال فيه إن جماعته "ستنفّذ عددًا من العمليات". وهو تهديد دشّنته اليوم باستهداف المواطنين الأبرياء بمدينة مأرب.

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وتداول الناشطون صوراً وفيديوهات تظهر آثار الدمار الواسع، فيما تصاعدت ألسنة وأعمدة الدخان من مكان سقوط الصاروخ الذي أكّدت ميليشيا الحوثي من خلاله مجددًا إصرارها على قتل المدنيين بعد الهزائم التي منيت بها.