حكومة اليمن: يجب معاقبة الحوثي لتفادي كارثة صافر

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اليوم الخميس، خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد لدى اليمن، إن الحوثيين مستمرون في تصعيدهم العسكري بالجبهات ويستهدفون المدنيين ويقومون بمحاولات متكررة لاستهداف الملاحة الدولية، مشددا على ضرورة فرض المجتمع الدولي "إجراءات عقابية" على الحوثيين فيما يخص السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان صافر وتفريغه وتفادي "الكارثة الوشيكة".

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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية، وكذلك التحضيرات الجارية لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول خزان صافر النفطي.

وانتقد عبد الملك صمت الأمم المتحدة على الآلية التي تتعاطى بها ميليشيا الحوثي مع جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا إن "حالة الإنكار وأسلوب التعامل مع المصابين أدى إلى انتشار الوباء وتخوف المواطنين من الذهاب إلى مراكز العلاج، وهو ما ينذر بكارثة صحية".

وأشار رئيس الوزراء إلى الخطوات الإيجابية والمشاورات المكثفة التي ترعاها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، والتقدم الملموس الذي تحقق والتطلعات المعقودة على الاتفاق في توحيد الجهود نحو استعادة الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وفيما يتعلق بخزان صافر، شدد عبد الملك على ضرورة فرض المجتمع الدولي "إجراءات عقابية" على الحوثيين فيما يخص السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان وتفريغه وتفادي "الكارثة الوشيكة".

وأوضح أن الحكومة لم تضع شروطا لمعالجة مشكلة الخزان، وأبدت استعدادها لأن يتم تفريغه وأن تذهب قيمة النفط الخام "لدعم القطاع الصحي والجوانب الإنسانية".

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن التأخير في معالجة هذه القضية "سيسبب أكبر كارثة بيئية في العالم، ما يحتم مضاعفة الجهود الأممية والدولية للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية بهذا الشأن".

على الجانب الآخر، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي دعمهم للحكومة في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا، وكذلك دعمهم للعملية السياسية في اليمن بما يمكن من الوصول إلى اتفاق سلام مستدام، بحسب الوكالة اليمنية.