شاهد قناصاً حوثياً يقتل طفلاً غرب اليمن

في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الميليشيات بحق المدنيين، قتل طفل، الخميس، برصاص قناص حوثي في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، غربي اليمن.

موضوع يهمك بعدما أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي في مقابلة مع "العربية"، الخميس، أن الزوارق... الإرياني: زوارق الحوثي المفخخة عمل إرهابي يهدد العالم اليمن

وقال مصدر طبي في مستشفى الدريهمي بحسب ما نقله عنه الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن الطفل مراد عبدالقدوي سعدان البالغ من العمر 10 أعوام، وهو من أبناء منطقة كمران، قتل إثر تعرضه لرصاصة قناص حوثي أصابته في منطقة الظهر وخرجت من الجهة الأمامية من تحت القلب، وذلك حين كان ذاهبا لإحضار الطعام لعائلته.

الحوثي يواصل انتهاك الهدنة

وتأتي هذه الجريمة للميليشيات الحوثية، بعد ساعات على قتلها للمواطن علي مرشد فليفل (55 عاماً)، باستهدافه بقذيفة أثناء قيادته لدراجته النارية في خط الخوخة حيس جنوب محافظة الحديدة.

وتواصل ميليشيات الحوثي، خروقاتها المستمر للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية في المحافظة بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.