مصرع قائد محور الجوف التابع للحوثيين.. الميليشيا تعترف

اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الدمعة، بمصرع قائد محور الجوف لديها، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، المسنودة من المقاومة الشعبية ورجال القبائل وتحالف دعم الشرعية.

موضوع يهمك قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي في مقابلة مع "العربية" اليوم الخميس، إن الزوارق... التحالف: الزوارق الحوثية المفخخة كانت تستهدف الملاحة اليمن

ونشر ناشطون حوثيون ووسائل إعلام تابعة لهم، خبر مصرع ما يعرف بـ"قائد محور الجوف"، المدعو العميد "فرج حسين فرج سعد الحنمي" وكنيته "أبو حسين".

كما حددت صورة النعي المنشورة للعميد الحنمي، أنه لقي مصرعه في 7 يوليو/ تموز الجاري، دون ذكر مكان مقتله، غير أن مصادر ميدانية أكدت لـ"العربية.نت" ، مقتله في المواجهات العنيفة الدائرة شرق محافظة الجوف، حيث تواصل قوات الجيش اليمني تقدمها في ظل خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين.

"من القيادات المتطرفة"

وينحدر القيادي الحوثي الحنمي، الذي شيعته الميليشيات، الخميس، في العاصمة صنعاء، من منطقة بيت الحنمي، بني حشيش، محافظة صنعاء، ويعد من القيادات المتطرفة في ميليشيا الحوثي.

كما أفادت المصادر، بمصرع قيادي أمني بارز تابع لميليشيا الحوثي، الخميس، مع عدد من مرافقيه في ذات الجبهة.

وقالت، إن القيادي الحوثي العقيد يحيى ناجي محمد الهردي المكنى أبو حسين لقي مصرعه، مع عدد من مرافقيه في أحد المواقع باتجاه مفرق الجوف.



إلى ذلك، عينت ميليشيا الحوثي القيادي"أبو حسين الهردي" الذي ينتمي إلى منطقة وادي هلال بمديرية السدة محافظة إب، مديراً لأمن مديرية نهم، شرق صنعاء.

وكانت قوات الجيش اليمني، أعلنت، الخميس، أسر مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بعد أن استدرجتهم إلى كمين محكم شرق مدينة الحزم، بمحافظة الجوف، واستعادت ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد بينها مدرعتين.





ومنيت ميليشيا الحوثي بخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها بينهم قيادات، إثر هجوم مباغت شنته قوات الجيش ورجال القبائل بإسناد من طيران التحالف تكلل ببسط سيطرتها الميدانية على مناطق واسعة بجبهة صلب باتجاه مفرق الجوف والسيطرة النارية على وادي الجفرة، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية.