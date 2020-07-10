طالت أطفالا ونساء.. 339 انتهاكاً حوثياً باليمن في شهر

وثقت شبكة حقوقية يمنية غير حكومية، 339 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مختلف المحافظات خلال شهر يونيو الماضي.

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وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقريرها الشهري، أن فريقها رصد 42 حالة قتل، بينهم 12 امرأة و16 طفلا، موزعين على 8 محافظات يمنية ( تعز، البيضاء، الحديدة، اب، صنعاء، الضالع، و مأرب).

وتسبب القصف الصاروخي بسقوطـ(16) حالة قتل، فيما تسبب قناصو ميليشيات الحوثي بقتل(7) حالات، كما رصد الفريق الميداني للشبكة (12) حالات قتل بطلق ناري مباشر، و(3) حالات إعدام ميداني قامت بها الميليشيات بحق مدنيين، إضافة إلى (4) حالات قتل نتيجة الحرق، وحالة انتحار، وحالتي قتل نتيجة الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحوثي.

ووثق التقرير 66 حالة إصابة بجروح منهم 17 امرأة، و9 أطفال، موضحاً أن أداة الجرح تنوعت ما بين طلق ناري إلى قنص بمنطقة الرأس والقصف العشوائي بمختلف أنواع المقذوفات، إلى الاعتداء الجسدي وغيرها من مسببات الإصابة.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي قصفت الأحياء السكنية بشكل مفرط في العديد من المحافظات اليمنية كان أبرزها محافظة البيضاء والحديدة وتعز ومنطقة الحشاء بالضالع بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة.

وسجل التقرير 47 حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية العامة والخاصة توزعت بين الاستهداف المباشر بجميع أنواع المقذوفات العشوائية والصواريخ البالستية.

ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل استهدافها للهوية اليمنية وتكريس للطائفية واستغلال شريحة الأطفال ومن تطلق عليهم أحفاد بلال، فقد رصد الفريق الميداني تجنيد (176) طفلا خلال يونيو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين قاموا بفتح العشرات من معسكرات التدريب لمن تسميهم أحفاد بلال (المهمشين) في عمران وذمار والمحويت وصنعاء وإب وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.