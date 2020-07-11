اليمن.. ميليشيا الحوثي تغلق منفذاً رئيسياً بالحديدة

أغلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية منفذاً رئيسياً في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، جنوب مديرية حيس في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بعد مقتل أحد مشرفيها بنيران الجيش اليمني.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الحوثية أغلقت منفذ سقم في إحدى النقاط التابعة لها في قرية ظمي جنوب حيس، ومنعت الشاحنات والمركبات من الدخول والخروج إلى مركز مدينة حيس الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضاف أن الحوثيين قاموا بمنع المواطنين من المرور والاعتداء على أصحاب الشاحنات والمركبات بالضرب المبرح، لمن حاول العبور حتى عن طريق الخفية أو دفع الرشاوى.

ونقل الإعلام العسكري عن مصادره أن هذا الإجراء جاء بعد مقتل أحد مشرفي ميليشيات الحوثي (لم يذكر اسمه) بنيران القوات المشتركة، بعد إفشالها هجوماً حوثياً في حيس.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية قامت بتلغيم أجزاء واسعة من الطرق الفرعية في قرية ظمي ودار العموص والتي اتخذها المواطنون طرقا بديلة للدخول إلى مدينة حيس والمناطق المحررة بدلاً عن الطريق الرئيسية.

في السياق، أحبطت القوات المشتركة، السبت، محاولة تسلل انتحارية للميليشيات الحوثية في مديرية حيس، جنوب الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن عناصر حوثية حاولت التسلل نحو مواقع اللواء 7 عمالقة المرابطة جنوب حيس، لكن أفراد اللواء تمكنوا من محاصرة عناصر الحوثيين المتسللين وأجبروهم على الانسحاب والتراجع.