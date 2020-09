استجابة لحكومة اليمن.. "قنبلة صافر" في مجلس الأمن

سيعقد #مجلس_الامن، استجابة لدعوة الحكومة اليمنية، جلسة خاصة لبحث قضية "صافر" بتاريخ 15 يوليو 2020.



In response to the Yemeni government's call, the #Security_Council will hold a special session for (FSO Safer) on July 15, 2020. pic.twitter.com/5P3cgrLYOO