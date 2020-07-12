اليمن.. 1465 إصابة بكورونا و417 حالة وفاة

قفزت حصيلة حالات فيروس كورونا المستجد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، إلى 1465 إصابة بينها 417 حالة وفاة، بعد الإعلان، اليوم الأحد، عن 77 إصابة جديدة.

وقالت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، في بلاغها اليومي حول مستجدات الوباء، إنه تم تسجيل 17 حالة إصابة جديدة، منها 14 في حضرموت، وحالتان في المهرة وحالة في البيضاء.

كما تم تسجيل 5 حالات وفاة، 3 في حضرموت وحالة في لحج وأخرى بالبيضاء.

وأعلنت اللجنة عن تسجيل 17 حالة شفاء، موزعة على 6 حالات في حضرموت، و6 بالمهرة، و3 في تعز وحالتان في لحج.

وذكرت أنه تم تحديث السجل الخطي لمحافظة البيضاء بإضافة 60 حالة مؤكدة، بينها 48 حالة وفاة، بعد أن تم استيفاء جميع البيانات موثقة حول تلك الحالات من سجل الترصد في مكتب الصحة بمحافظة البيضاء.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1465، منها 417 وفاة، و659 حالة تعافٍ.

ولم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن أربع حالات فقط بكورونا بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي، غير أن مصادر طبية تتحدث عن آلاف الإصابات والوفيات جراء الوباء.

واتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، في وقت سابق، الحوثيين بتعمد ترك مصابي كورونا بلا علاج، وطالبت بتحقيق دولي في تفشي الفيروس بمناطق الحوثيين.

كما اتهمت الحوثيين بارتكاب جرائم إبادة بحق سكان صنعاء.