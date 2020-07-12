دون مكان أو تاريخ.. ميليشيا الحوثي تنعى أحد قادتها

نعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرع أحد قياداتها البارزة والمشايخ التابعين لها، دون أن تحدد مكان وتاريخ مقتله.

موضوع يهمك أغلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية منفذاً رئيسياً في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، جنوب مديرية حيس في محافظة الحديدة، غرب... اليمن.. ميليشيا الحوثي تغلق منفذاً رئيسياً بالحديدة اليمن

وفي برقية لافتة لرئيس ما يسمى بالمجلس السياسي التابع للحوثيين، مهدي المشاط، نشرتها وسائل إعلام حوثية، السبت، أقر بمقتل من قال إنه: "الشيخ خالد أحمد محمد حيران عتين".

ولم يذكر القيادي الحوثي، مكان وتاريخ مقتل المذكور، غير أن مصادر ميدانية أكدت لـ"العربية.نت" ، أن القتيل لقي مصرعه خلال المواجهات الدائرة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، مع الجيش اليمني المسنود بالقبائل وطيران تحالف دعم الشرعية.

قتل بغارة مع مرافقيه

وبحسب المصادر، فإن القيادي الحوثي خالد حيران قتل بغارة للتحالف مع 10 من مرافقيه، وهو شيخ قبائل "العتين" بني مروان، أكبر قبائل مديرية "حرض" التابعة لمحافظة حجة، وعينته الميليشيا مديرا لمديرية حرض، ومنحته رتبة عقيد.

إلى ذلك، لقي قياديان آخران في ميليشيا الحوثي هما محمد هاشم الحمزي ومحمد عبدالقادر الدرة، مصرعهما في ذات الجبهة، حيث تدور معارك عنيفة وسط خسائر فادحة للميليشيا الحوثية التي تحاول تحقيق أي تقدم ميداني منذ أسابيع دون جدوى.