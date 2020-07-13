التحالف: تدمير صاروخين و6 مسيّرات حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير عدد 2 صاروخين بالستيين اطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة.

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كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير عدد 6 طائرات بدون طيار مفخخة اطلقتها الميليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة .

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار .

مبيناً كفاءه القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وافشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها .

مؤكداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية ، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.