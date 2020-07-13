الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في البيضاء

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، عن تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء، وسط البلاد، من قبضة ميليشيات الحوثي.

وشنت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بالمقاومة الشعبية، هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الحوثي.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن قائد "اللواء 143 مشاة" العميد ذياب القبلي قوله إن "قوات الجيش مسنودة برجال القبائل تمكنت من تحرير عدد من المواقع والمرتفعات في عدة محاور بمنطقة قانية شمال البيضاء، خلال هجوم نوعي بإسناد من تحالف دعم الشرعية".

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وأضاف أن المعارك لا تزال مستمرّة وسط تقدم لجنود الجيش وعناصر المقاومة.

وأكد العميد القبلي أن الميليشيات الحوثية تكبّدت خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات بنيران الجيش والمقاومة وبغارات دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع وتعزيزات الانقلابيين.

وأشار قائد "اللواء 143 مشاة" إلى "المعنويات العالية" التي يتمتّع بها أفراد الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل وإلى عزمهم الكبير على مواصلة التقدّم نحو تحرير محافظة البيضاء واليمن عموماً من ميليشيات الحوثي.