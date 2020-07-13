اليمن.. كمين محكم للحوثيين في صنعاء وتدمير مخازن أسلحة بصعدة

تكبّدت ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة، اليوم الاثنين، بنيران الجيش اليمني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة صلب بمديرية نهم شرق صنعاء.

وقال مصدر عسكري، إن أبطال الجيش نصبوا كمينًا محكمًا لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبال صلب، وأسفر عن سقوط عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

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وأضاف، بأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت آليات حوثية بمحيط جبهة صلب وتمكنت من تدميرها بالكامل.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن مقاتلات التحالف دمّرت عربة وعددا من الأطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية وذخائر قادمة من عمق صنعاء، ومقتل جميع العناصر التي كانت على متنها.

كما استهدف طيران التحالف بغارة أخرى مخزن أسلحة تابعا للميليشيات الحوثية بمديرية نهم، واستمرّت الانفجارات وتصاعد الدخان إثر الغارة لأكثر من ساعة.

إلى ذلك، دكّت مدفعية الجيش اليمني، الاثنين، مواقع ومخازن أسلحة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة باقم شمال محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري إن مدفعيّة الجيش تمكنت من تدمير مخازن للأسلحة وتجمعات لميليشيات الحوثي بالقرب من سد باقم في صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي أقصى شمال البلاد.

وأضاف أن انفجارات عنيفة توالت إثر القصف وتصاعد كبير لألسنة الدخان في سماء المنطقة.