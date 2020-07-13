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اليمن.. ميليشيا الحوثي اختطفت 157 امرأة خلال عامين

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم
عناصر من ميليشيات الحوثي "أرشيفية"
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كشفت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، الاثنين، عن اختطاف ميليشيا الحوثي الانقلابية 157 امرأة خلال عامين.

وقالت الرابطة في بيان، إنها وثقت 18 حالة اختطاف للنساء لدى الحوثيين تعرضن للاحتجاز والعنف اللفظي والتهديد بالاعتداء الجنسي عليهن، والعنف الجسدي وحرمانهن من التواصل مع ذويهن لإبلاغهم بتعرضهن للاحتجاز، وعدم الإفراج عنهن إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، وأخذ التعهدات عليهن بعدم المشاركة في أي فعالية مستقبلاً.

تعبيرية تعبيرية

وأوضحت أن ميليشيا الحوثي تعتقل النساء لأسباب منها التظاهر للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي، أو بسبب مخالفة الرأي والانتماء السياسي والتنقل بين المحافظات.

وأشار البيان إلى قيام جماعة الحوثي باعتقال أقارب النساء بدلا عنهن في بعض الأحيان.

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وأضاف: "إن النساء الموقوفات في النقاط الحوثية المستحدثة على مداخل المحافظات تعرضن للاحتجاز ومنعن من السفر وتركن في العراء أو مناطق غير مأهولة بالسكان، الأمر الذي تسبب في حالة خوف شديد وتعرض حياتهن للخطر" .

واتهمت رابطة أمهات المختطفين ميليشيا الحوثي بتلفيق تهم الدعارة لبعض المعتقلات بهدف عزلهن عن المجتمع وإطالة أمد احتجازهن.

وأشارت إلى أن أساليب التعذيب النفسية التي تتبعها جماعة الحوثي ضد المعتقلات والمعاملة القاسية ضد النساء تسببت بتراجع هامش الحريات ومضاعفة تمزق النسيج الاجتماعي.

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#ميليشيا_الحوثي, #اليمن, #ميليشيا الحوثي
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