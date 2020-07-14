ميليشيات الحوثي تهدم 4 منازل بتعز.. وتطرد النساء بالقوة

تواصل ميليشيات الحوثي جرائمها في حق المواطنين اليمنيين، حيث أقدمت على هدم أربعة منازل وتشريد ساكنيها بمنطقة الزيلعي بمديرية دمنة خدير في محافظة تعز.

وبحسب شهود عيان، فإن المدعو وليد علي الثلايا، ومعه مسلحون، داهموا المكان وهدموا المنازل دون أي مبرر. وأضافوا أن المسلحين أخرجوا النساء والأطفال بالقوة من البيوت ثم باشروا بالهدم.

كما قالوا "إن النساء كنّ يتوسلن المسلحين عدم هدم المنازل لأنها مسكنهن الوحيد، لكن دون جدوى، وأن الأطفال والنساء يسكنون في العراء بجوار أطلال منازلهم".

وبحسب الأهالي فإن القضية منظورة أمام القضاء منذ 2015، ولم يبت في القضية، وأن الهدم تم دون أي مسوغ قانوني أو أمر قضائي سواء من المحكمة أو النيابة العامة وإنما تم الهدم تنفيذا لرغبة نافذين بالمنطقة.

هذا وناشد الأهالي المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسان التضامن معهم وإيصال أصواتهم للجهات المعنية لمحاسبة المجرمين على جريمتهم وتعويضهم ماديا ومعنويا جراء هذا الاعتداء السافر.