شاهد.. عملية إرهابية حوثية بالحديدة تنتهي بمصرع منفذيها

اندلعت اشتباكات وصفت بـ"العنيفة"، مساء الاثنين، بين القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، وميليشيا الحوثي الانقلابية، جراء محاولات تسلل نفذتها الأخيرة، ضمن خروقاتها اليومية والمستمرة للهدنة الأممية في الحديدة.

وأحبطت القوات المشتركة، عملية إرهابية وكسرت، بالتزامن، محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في مدينة الحديدة غربي اليمن، وكبدتها خسائر بشرية ومادية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الميليشيا الحوثية دفعت بأربعة من عناصرها لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية في شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة تزامنا مع محاولة تسلل في قطاع كيلو 16 ومدينة الصالح شرق مركز المحافظة.

وأكد أن وحدة الاستطلاع رصدت تسلل أربعة عناصر من الميليشيا الحوثية صوب موقع متقدم للقوات المشتركة، وسرعان ما تم التخلص منهم قبل وصولهم الهدف.

وأضاف أن أبطال القوات المشتركة انتشلوا إحدى الجثث وثقها الإعلام العسكري، فيما لا تزال جثث الثلاثة الآخرين مرمية في منطقة اشتباك.

وتخوض القوات المشتركة، في الأثناء، معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية في مدينة الحديدة جراء الخروقات الحوثية للهدنة الأممية.

وقال مصدر عسكري إن الميليشيا الحوثية تحاول اختراق خطوط التماس الأمامية للمواقع في كليو 16 ومدينة الصالح وحي 7 يوليو.

وأضاف أن الاشتباكات امتدت إلى كامل خطوط التماس بشارعي صنعاء والخمسين في حي 7 يوليو شرق مدينة الحديدة.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة وجهت ضربات موجعة للميليشيا الحوثية التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

في السياق، كسرت القوات المشتركة هجوماً عنيفاً شنته الميليشيا على المواقع الشرقية لجبهة حيس جنوب الحديدة.

وقال مصدر عسكري إن عناصر تابعة للميليشيا الحوثية نفذت هجوما على مواقع القوات المشتركة شرق حيس.

وأكد مقتل وإصابة عدد من الحوثيين خلال المواجهات، فيما لاذ الباقون بالفرار تاركين جثث قتلاهم خلفهم.