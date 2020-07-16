تعز.. مقتل 59 مدنياً بقصف وألغام الحوثيين في 6 أشهر

كشف تقرير حقوقي عن 311 انتهاكا ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين في محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، من بين 482 انتهاكاً جرى توثيقها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكر التقرير، الصادر عن "مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان"، أن انتهاكات الميليشيات تسببت في مقتل 59 مدنياً، بينهم 14 امرأة و16 طفلاً، إما بالقذائف التي تطلقها على الأحياء السكنية أو برصاص القناصة التابعين لها.

وأفاد التقرير بأن ميليشيات الحوثي تسببت بإصابة 83 مدنياً، بينهم 18 امرأة و23 طفلاً.

وأشار إلى أن الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها ميليشيا الحوثي في الطرق والمزارع والمنازل تسببت خلال نفس الفترة بمقتل 4 مدنيين، بينهم امرأة وطفلان.

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وأضاف التقرير أن فرق المركز وثقت وفاة 4 مدنيين، بينهم 3 أطفال وامرأة، حرقاً، بينما أُعدم مدنيان، وتم تعذيب طفل واحد حتى الموت من قبل ميليشيا الحوثي.

ورصد التقرير ارتكاب ميليشيا الحوثي ثماني مجازر دموية راح ضحيتها 27 مدنياً، بينهم 8 نساء و8 أطفال، وأصيب فيها 33 مدنياً، بينهم 7 نساء و5 طفلات، إلى جانب ارتكاب الحوثيين 121 انتهاكاً بحق الممتلكات العامة والخاصة بالمدينة.

في سياق آخر، وثق المركز أربع حالات انتهاك لحرية الرأي والتعبير، و12 حالة اعتداء و12 حالة اختطاف وإخفاء قسري، وسبع حالات اعتقال، في تعز خلال النصف الأول من العام الحالي.