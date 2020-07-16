شاهد.. قذيفة حوثية تحول منزل مواطن إلى ركام

حولت قذيفة حوثية منزل أحد المواطنين شرق مدينة التحيتا جنوب الحديدة، غرب اليمن، إلى ركام جراء استهداف الميليشيات الحوثية المستمر للأحياء السكنية في المدينة.

ووفقاً للإعلام العسكري للقوات المشتركة، فإن المواطن سليمان عبيد سالم جهز منزله الواقع شرق المدينة من أجل استقبال وزفاف عروسته إلى المنزل والعيش معها، ولكن قذيفة حوثية حالت دون إتمام فرحته، حيث سقطت قذيفة حوثية على منزله ودمرته بالكامل، مشيراً إلى أنه لم يعد بمقدور سليمان العيش مع عروسه في المنزل الذي تحول إلى ركام.

وذكر أهالي التحيتا أن المواطن سليمان قضى حياته في العمل من أجل استكمال بناء منزله والاستقرار مع عروسه، وعندما حانت لحظات العيش معها أتى إجرام الميليشيات بقذيفة سقطت على منزله حولته إلى أطلال لتحطم كل أحلامه.

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وأكد الأهالي أن أبناء التحيتا يتعرضون لجرائم إنسانية مستمرة من قبل الميليشيات الحوثية جراء استهداف الأحياء السكنية ومنازلهم بشكل يومي.

وتعد هذه الجريمة واحدة من آلاف الجرائم والانتهاكات، التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق أهالي التحيتا ومحافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية في العام 2018م.