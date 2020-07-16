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ميليشيات الحوثي تتكبد نحو 2000 قتيل بمأرب والجوف في 18 يوماً

المصدر: دبي - قناة العربية
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تشهد المعارك ضد ميليشيا الحوثي استنزافاً غير مسبوق للخزان البشري لجماعة الانقلاب بالتزامن مع التحشيد باتجاه مأرب والجوف.

وخلال الفترة من 27 أبريل حتى 15 يوليو الجاري وصل عدد قتلى ميليشيا الحوثي 1972 قتيلاً، وفقاً لكشوفات ما تسمى مؤسسة الشهداء التابعة للميليشيا اطلعت عليها مصادرنا.

وفي محافظة الجوف وحدها بلغ عدد القتلى من عناصر ميليشيا الحوثي نتيجة استهدافات طيران التحالف 466 قتيلاً، خلال الفترة نفسها.

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ووفقاً للمعلومات، فإن من بين صرعى الميليشيا 12 برتبة عميد و23 برتبة عقيد، إضافةً إلى 3 قيادات منحتهم الميليشيات رتبة لواء من ضمنهم قائد قواتها الخاصة الحمران.

وتستمر معركة استنزاف الميليشيا بالتوازي مع سحب 60% من مقاتلي الجماعة في الساحل الغربي والدفع بهم نحو جبهات الجوف والبيضاء، وكذا تكثيف حملات التجنيد الإجباري للأطفال لتعويض خسائر الميليشيا.

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