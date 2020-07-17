السفير السعودي باليمن: تسليم حاويات الأموال للبنك المركزي بعدن

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الجمعة، إن جهود بلاده "تكللت بالنجاح وتم تسليم حاويات الأموال المطبوعة للبنك المركزي اليمني في عدن".

وأشار آل جابر، في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" ، إلى أن الانفراجة في هذا الملف جاءت بجهود سعودية متواصلة، "منها لقاءات مباشرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن أموال البنك المركزي وصرف المرتبات، ضمن جهود تنفيذ اتفاق الرياض، استمرارا لدعم البنك المركزي في عدن".

وأوضح أن هذا النجاح "نتيجة إرادة الجميع والاتفاق على أولوية رفع المعاناة عن الشعب اليمني".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن أمس الخميس، تسليم حاويات الأموال التابعة للحكومة اليمنية الشرعية بعد قرابة شهر من احتجازها.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، نزار هيثم، في بيان صحافي مقتضب، أنه تم تسليم حاويات النقود التي تم التحفظ عليها سابقا، إلى قوة الواجب 802 التابعة لتحالف دعم الشرعية في عدن.

وأفاد هيثم أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب القيادة العليا للمملكة العربية السعودية، وتقديراً لجهودها، وتأكيدها والتزامها بدفع مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية في الجنوب قبل عيد الأضحى المبارك.