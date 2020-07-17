بالصور.. ضبط قارب ذخيرة قبل وصوله للحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، قطاع البحر الأحمر، مساء الخميس، عن ضبط قارب يحمل على متنه كميات من الذخيرة، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، في رابع عملية من نوعها خلال شهر.

وأفاد مدير عام خفر السواحل، قطاع البحر الأحمر، عقيد بحري عبدالجبار الزحزوح، في تصريح صحافي، وزعه الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة، أن الدوريات البحرية بمركز باب المندب اشتبهت في قارب وتم اعتراضه وقطره مع طاقمه إلى منطقة آمنة.

وأضاف أنه تم العثور على كميات كبيرة من الذخيرة المخصصة للأسلحة الآلية.

وتعد هذه رابع عملية من نوعها خلال شهر، حيث تم ضبط قاربين إريتريين بمجرد اختراقهما المياه اليمنية، وقارب يحمل 40 كيلوغراما مخدرات (كوكايين)، وقارب آخر يحمل كمية مسدسات وذخائر متنوعة.

وعبر العقيد الزحزوح عن شكره وتقديره لخفر السواحل، وجهودهم في تأمين السواحل المحررة وحرمان الميليشيا الحوثية من تدفق الأسلحة المهربة، وكذلك منع عمليات تهريب الممنوعات من مخدرات وغيرها.

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كما أثنى على دعم تحالف دعم الشرعية لإعادة بناء وتأهيل خفر السواحل قطاع البحر الأحمر وبالشكل الذي مكنها من تأدية مهامها في سياق معركة الشعب المفتوحة لبتر الذراع الإيرانية واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة عصابة الحوثي الإجرامية.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية عن ضبط أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين في عمليتين مختلفتين، إحداهما قبالة سواحل المهرة، ومن بين الأسلحة التي تم ضبطها مضادات حرارية وأجهزة لتوجيه "الدرون".