مقتل امرأة وطفلة بقذيفة حوثية جنوب اليمن

قُتلت امرأة وطفلة وأصيبت امرأة أخرى من عائلة واحدة، جراء سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي مساء الخميس على منزل في مديرية القبيطة شمال محافظة لحج، جنوب اليمن.

وأفاد سكان محليون بأن القذيفة تسببت في مقتل الرضيعة ماريا عبدالغني الدناني (13 شهراً) والسيدة إلهام عبد المؤمن عبدالغني الدناني (35 عاماً).

وأشاروا إلى أنه تم نقل المصابة أحلام عبد المؤمن عبدالغني الدناني (37 عاماً) إلى أحد مستشفيات لحج.

من جهتها، قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إن "ميليشيات الحوثي مستمرة بجرائمها بحق النساء واستهدفت بالقذائف منازل المواطنين في منطقة الدبا بمديرية القبيطة في لحج".

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وأكدت في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" سقوط قذيفة على أحد المنازل ما تسبب بقتل الهام عبد المؤمن الدناني وماريا عبد الغني الدناني، وإصابة أحلام الدناني.

ودعت وزارة حقوق الإنسان المنظمات الدولية لإدانة هذه لجرائم.

وتتعرض الأحياء السكنية في مناطق لحج على الحدود الإدارية مع محافظة تعز، للاستهداف والقصف العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة من قبل ميليشيات الحوثي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين.