رداً على ظلم وقهر قيادي حوثي.. فتاة يمنية تحرق نفسها

أشعلت فتاة يمنية النار في جسدها حتى الموت، احتجاجا على الظلم الذي تعرضت له وأسرتها من قبل قيادي في ميليشيات الحوثي الانقلابية، بمديرية قعطبة، جنوبي البلاد.

وفي التفاصيل، توفيت فتاة يمنية تدعى أروى صالح قايد المشرقي (27 عاما) ، انتحارا بإحراق نفسها احتجاجا على سطو مشرف الحوثيين للأرض التي تعتمد عليها منذ نصف قرن.

وذكر رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، نبيل فاضل، السبت، أن أروى المشرقي، من منطقة شذان العود مديرية قعطبة، التابعة لمحافظة الضالع، جنوبي اليمن، توفيت انتحارا بعد أن أقدمت على حرق نفسها، احتجاجا على ما تعرضت له أسرتها من ظلم وسطو على أرضهم التي تقتات منها منذ خمسين عاما.

وأوضح في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن هذه الأرض سطا عليها بالقوة مشرف الحوثيين بالمنطقة ويدعى بشير الشرفي، الذي أجبر الشيخ العجل على نقل إجارة الأرض له، ما دفع الفتاة إلى إشعال النار في جسدها.

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وأضاف فاضل أن ذلك أدى "إلى وفاتها حرقا أمام صمت مطبق من قبل مشائخ ووجاهات وأعيان وسكان المنطقة".

وأشار رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى أن أسرة المشرقي فقدت أرضها التي ظلت تعتمد عليها، طوال العمر كمصدر دخل وحيد، وهو ما جعل الفتاة تقدم على الانتحار وتغليب الموت على حياة القهر والمعاناة، بحسب تعبيره.