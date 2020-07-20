فيديو.. مقتل 9 قناصة حوثيين و3 من مساعديهم بالحديدة

لقي 9 قناصين من ميليشيات الحوثي و3 من مساعديهم، مصرعهم على أيدي القوات المشتركة في الساحل الغربي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن وحدات الاستطلاع رصدت مجموعة قناصين حوثيين ضمن مجموعة قتالية جديدة استقدمتها الميليشيات من صعدة لتحقيق اختراق باتجاه المناطق المحررة في الساحل الغربي، وانتهى بها الحال إلى مستشفى الكويت داخل مدينة الحديدة بين قتلى وجرحى.

وأكد أن وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة تخلصت من دفعة القناصة الحوثية خلال سحق الهجمات ومحاولات التسلل الانتحارية التي شهدتها مدينة الحديدة وقطاعات الجاح والدريهمي والجبلية والفازة والتحيتا وحيس في الأيام القليلة الماضية.

ووزع الإعلام العسكري مشاهد توثق لحظة التخلص من 6 قناصين حوثيين شرق الجاح بمديرية بيت الفقيه وشرق الجبلية بمديرية التحيتا.