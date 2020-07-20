"نهب ممنهج".. يد الحوثي على أهم مصارف اليمن

في سياق عمليات السيطرة على العديد من الموارد المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، عمدت ميليشيات الحوثي إلى تعيين موالٍ لها رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، أحد أهم البنوك الحكومية في البلاد.

١-ضمن مخطط نهب المصارف والمؤسسات الايرادية وحوثنة مؤسسات الدولة، اصدر مدير مكتب زعيم مليشيا الحوثي المدعو المشاط قرار غير شرعي بتعيين أحد افراد أسرة الحوثي المدعو إبراهيم أحمد أحمد الحوثي رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، أحد أهم البنوك الحكومية — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 19, 2020

وأكد وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني الاثنين أن تلك الخطوة تأتي ضمن مخطط نهب المصارف والمؤسسات الإيرادية وحوثنة مؤسسات الدولة".

وأوضح أن مدير مكتب زعيم ميليشيا الحوثي المدعو المشاط أصدر قرارا غير شرعي بتعيين أحد أفراد أسرة الحوثي المدعو إبراهيم أحمد أحمد الحوثي رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي.

كما اعتبر أن "تعيين زعيم المتمردين الحوثيين المدعو عبدالملك الحوثي لأقاربه على رأس المؤسسات الإيرادية للدولة في مناطق سيطرة الميليشيات يثبت أنهم مجرد لصوص جاؤوا لنهب الشعب اليمني وجمع أكبر قدر ممكن من المال الحرام على حساب معاناة وأوجاع ودماء اليمنيين".

يذكر أن ميليشيات الحوثي مستمرة في تنفيذ حملات على البنوك والمرافق الحكومية والخاصة والمؤسسات التجارية في مناطق سيطرتها بهدف توسيع نفوذها المالي والإداري.

وكانت الميليشيات استولت بشكل كامل على وثائق وأرشيف بنك التسليف التعاوني الزراعي ونقلته إلى مكان مجهول أواخر ديسمبر من العام 2017، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في حينه.