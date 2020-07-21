البرلمان اليمني يطالب بمواقف صارمة ضد انتهاكات الحوثيين

طالب رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ مواقف صارمة إزاء انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد أبناء الشعب اليمني واستمرارها في الاستيلاء على منازل وممتلكات أعضاء مجلس النواب ونهبها في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.

ودعا البركاني في رسالة بعثها إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، لإنقاذ الوضع المتردي الذي يعيشه اليمنيون جراء الانقلاب الحوثي وجائحة كورونا.

وأشار إلى قيام ميليشيات الحوثي بالاستيلاء على منزل عضو مجلس النواب ياسر العواضي، ومنازل إخوانه وكافة ممتلكاتهم وإخراج النساء والأطفال من مساكنهم بالعاصمة صنعاء بعد أن عبثوا بمنازلهم في محافظة البيضاء ونهبوها.

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وتطرق رئيس البرلمان اليمني، إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي العنصرية ضد الشعب اليمني كافة، وأحكام الإعدام بحق البرلمانيين والصحافيين والسياسيين ومن يقف ضد ممارساتهم الإرهابية والعديد من الممارسات الإجرامية والانتهاكات الجسيمة المستمرة.

واعتبر تلك الممارسات الإرهابية التي تتواصل في ظل صمت دولي، تحديا سافرا واستهتارا غير مسبوق بكل القوانين الدولية والأعراف والقيم الإنسانية، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي والإنساني والشرائع السماوية، فضلاً عن كونها تضع عوائق في طريق السلام الذي ينشده اليمنيون وتشكل تحدياً خطيراً للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن.