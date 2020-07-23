الرئيس اليمني يؤكد أهمية تعزيز الاستقرار في المهرة

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الخميس، أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة المهرة، وتجاوز التحديات والانطلاق صوب التنمية والاستثمار.

وشدد خلال لقائه صباح اليوم، محافظ المهرة محمد علي ياسر، على أهمية تظافر جهود جميع أبناء المحافظة سلطة محلية ومجتمع مدني وشخصيات اعتبارية بمختلف ركائزه ونسيجه الاجتماعي على توحيد الصف والجهود لإعلاء مكانة محافظتهم والعمل بروح الفريق الواحد كي تظل المهرة على الدوام محافظة الأمن والاستقرار والسلام ومأوى وحاضن جموع أبناء اليمن وبعيدة كل البعد عما يقلق أمنها واستقرارها ومواجهة التحديات الأمنية وعمليات التهريب ومكافحة الإرهاب.

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كما أكد اهتمام الدولة بالمحافظة وتقديم كافة الدعم والتسهيلات لقيادتها للاضطلاع بمهامهم ومشاريعهم المرصودة، مشيداً بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة للاهتمام بالخدمات وتعزيز البنى التحتية والاهتمام بأحوال ومصالح أبناء المحافظة.

البرنامج السعودي لإعمار اليمن

هذا وأطلع هادي على جملة من المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتنسيق مع السلطة المحلية في المهرة، مشيدا بمستوى التنسيق والتكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وجهودهم في المحافظة.

من جانبه، عبر محافظ المهرة عن تقديره للرئيس اليمني، لاهتمامه الدائم بمحافظة المهرة ومتابعته لأوضاعها واحتياجاتها والتي شملت مختلف مناحي الحياة وخدمات التنمية والتي سيكون لها الأثر الملموس خلال الفترات القادمة من خلال جملة المشاريع الممنوحة من قبل الدولة أو بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.