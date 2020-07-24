الإرياني: سياسات قطر في اليمن تتناغم مع الانقلاب الحوثي

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن "سياسات قطر في الأزمة اليمنية تتناغم مع الانقلاب الحوثي".

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات له على تويتر، مساء الجمعة، إن "سياسات قطر تضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني".

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كما تابع أن "قطر أنشأت منصات إعلامية للإساءة للحكومة اليمنية".

إلى ذلك أضاف الإرياني أن "قطر تعمل على تفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية".

ولفت إلى أنه "مؤسف أن تقف قطر بعيداً عن العرب فيما يواجهونه من تحديات وقضايا".

"مكايدة سياسية"

كما أكد أن "قطر تقدم خدمات مجانية لنظام إيران من باب المكايدة السياسية".

وأضاف: "ندعو قطر لمراجعة سياساتها وعدم اتخاذ اليمن مادة للمكايدة".

يذكر أن رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، كان قد اتهم في وقت سابق قطر بالعمل على نشر الفوضى في بلاده، موضحاً أنه "منذ وقت مبكر دعمت الدوحة الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار في اليمن".

وأضاف عبد الملك في حوار نشرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، الثلاثاء، أنه "منذ مقاطعة الدول الخليجية لقطر صارت السياسة القطرية واضحة، وصار الدعم القطري للميليشيات الحوثية علنياً، فضلاً عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في بعض المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش كجزء من هذه السياسة التخريبية".