اليمن.. مقتل 3 وتضرر آلاف الأسر بسيول مأرب

قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، شرق اليمن، إن الأمطار والسيول الغزيرة التي ضربت المحافظة خلال اليومين الماضيين أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص وتضرر أكثر من 5400 أسرة.

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وذكرت في تقرير أصدرته، أمس الخميس، أن 1217 أسرة تضررت كلياً، بينما تضررت 4267 بشكل جزئي.

وتحدث التقرير عن الأضرار المادية التي سببتها السيول والأمطار في مخيمات النازحين وما جاورها، موضحاً أن 17 مخيماً من أصل 34 مخيماً وتجمعاً للنازحين في محافظة مأرب، أصيبت بأضرار جسيمة وتدمرت فيها كافة المقومات الأساسية.

وأعلن التقرير الحاجة إلى 1217 مأوى، و5484 تجهيزات إيواء، و1217 مواد مياه وإصحاح بيئي، و5484 مواد غذائية.

كان مركز الأرصاد حذر من استمرار حالة عدم استقرار الطقس، نتيجة تشكل سحب ركامية ترافقها أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية، والتي ستضرب المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية في اليمن.

وقال مركز الأرصاد إن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرعد العنيف ستشهدها أجزاء من محافظات صنعاء، وعمران، وحجة، والمحويت، وريمة، وإب.

وتوقع المركز هطول الأمطار على الأجزاء الشمالية لمحافظتي لحج والضالع، وقد تنال أجزاء من السواحل الغربية منها نصيب.

وحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم.

كما دعا سائقي المركبات على الطرقات الجبيلة من الانخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب والسحب المنخفضة وكذا من الانهيارات الصخرية والطينية.

وفي منتصف أبريل الماضي، قالت تقارير للوحدة التنفيذية، إن نحو 100 شخص توفوا وأصيبوا، نتيجة سيول الأمطار الجارفة التي شهدتها المدينة، بينما أحدثت أضراراً مادية جسيمة في مخيمات النازحين.