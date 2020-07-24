ميليشيا الحوثي تدشن فعالية طائفية لـ"تبجيل" زعيمها

دشنت ميليشيا الحوثي فعالية طائفية في صنعاء احتفاءً بما أسمته يوم "الولاية" بالتزامن مع احتفالاتها الطائفية بما يسمى عيد الغدير، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

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وفي الفعالية التي أقيمت، الأربعاء الماضي، أدت قيادات السلطة المحلية والأمنية في صنعاء بحضور القياديين الحوثيين حمود عباد وخالد المداني المشرف العام للميليشيا بالأمانة خلال الفعالية، القسم بالولاء والطاعة لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.

ونقلت وكالة خبر اليمنية عن مصادر قولها، إن ميليشيا الحوثي تهدف من وراء احتفائها بهذه المناسبات إلى التسويق لفكرة الوراثة الدينية.

وأوضحت المصادر أن الفعاليات التي ستستمر لأكثر من أسبوع ستتخللها أنشطة وكلمات تبجل زعيم الميليشيا الحوثية وأفراد أسرته.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا خصصت مبالغ كبيرة لإقامة هذه الفعاليات الطائفية وندوات ومحاضرات تشمل المساجد والمدارس بالعاصمة صنعاء ومناطق أخرى.