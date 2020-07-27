اليمن يعلن انتهاء إجلاء مواطنيه العالقين بالخارج بسبب كورونا

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الأحد، انتهاء عملية إجلاء مواطنيها العالقين في الخارج جراء تفشي وباء كورونا، وفق بروتوكول اللجنة الحكومية العليا للطوارئ.

وأوضحت اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، أنه تبقى فقط رحلة جوية من الهند وأخرى بحرية من جيبوتي سيتم تسييرهما خلال اليومين القادمين.

وقالت اللجنة إنه تم إجلاء 17 ألفا و627 عالقاً عبر 144 رحلة جوية و8 رحلات بحرية، وذلك من عدد من الدول أبرزها مصر والهند والأردن وجيبوتي والإمارات وماليزيا والسودان والسعودية.

ولا تشمل هذه الأعداد العالقين الذين تم إجلاؤهم عبر المنافذ البرية، تحديداً من السعودية وسلطنة عُمان.

في سياق آخر، أعلنت لجنة الطوارئ في الحكومة الشرعية، مساء الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، جميعها في حضرموت.

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وأشارت اللجنة إلى أنها سجلت أيضاً 5 حالات وفاة لإصابات سابقة، 4 منها في حضرموت وحالة واحدة في لحج، في حين سجلت 17 حالة شفاء جديدة، 11 منها في حضرموت و6 في تعر.

وارتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى 1681، و479 حالة وفاة، و797 حالة تعافٍ.

ولا تشمل هذه الأعداد مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي التي اكتفت فقط بالإعلان عن 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للميليشيات بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.