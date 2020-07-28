غريفيثس: نسعى لهدنة في اليمن خلال عيد الأضحى

في حين تواصل ميليشيا الحوثي سلسلة انتهاكاتها للهدنة الأممية بشكل يومي، طالب المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيثس، الثلاثاء، بخطوات مباشرة وسريعة لوقف النار في اليمن.

وقال في إحاطته لمجلس الأمن، إن الوضع الإنساني في اليمن، يزداد صعوبة، كاشفاً عن مساعٍ لإقرار هدنة لوقف النار في اليمن خلال عيد الأضحى.

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كما عبر عن أسفه لتفاقم الأوضاع المعيشية، مشيرًا إلى استخدام الاقتصاد كأداة سياسية.

ونبه في كلمته إلى تزايد العنف في محافظة الحديدة، مضيفًا أن بعثة اتفاق الحديدة تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

هذا وتزايدت وتيرة الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة في سعي من الميليشيات لتفجير الوضع ونسف مبادرة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.