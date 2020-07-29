الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع استراتيجية في صرواح

أعلنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، عن تحرير مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

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وذكر بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الجيش الوطني مسنودا برجال القبائل، حرر خلال الأيام الماضية، مواقع استراتيجية في جبهة صرواح، ووصلوا إلى المواقع القريبة من تبه الشائف المطلة على سوق صرواح.

وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ساندت قوات الجيش في المواجهات، واستهدفت مواقع الميليشيا الحوثية، وتعزيزاتها.

ونقل البيان عن قائد جبهة صرواح العميد الركن أحمد أبو أصبع، قوله، إن انهياراً كبيراً يجري في صفوف الميليشيات الحوثية، نتيجة سقوط قادتها الميدانيين، مع استمرار توغل قوات الجيش نحو خطوط الإمداد الرئيسية لتلك الميليشيات.

وأكد أن الميليشيات الحوثية تلقت خسائر كبيرة في صفوفها، إثر ضربات الجيش ورجال القبائل، مشيرا إلى تكبدها عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات ميدانية.

وأوضح قائد جبهة صرواح أن الميليشيات كانت تستعد منذ ثلاثة أشهر للالتفاف على جبهة صرواح عبر مناطق متعددة، مؤكدا أن أبطال الجيش أفشلوا كل محاولاتها، وشنوا هجمات مباغتة تمكنوا خلالها من تحرير مواقع جديدة في الجبهة.