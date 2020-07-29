تعرف على مدير أمن العاصمة اليمنية المؤقتة الجديد

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فجر الأربعاء، قرارا بتعيين العميد أحمد محمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن، وترقيته إلى رتبة لواء، وذلك تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

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والحامدي الذي ينحدر من محافظة حضرموت، شرقي اليمن، ويعمل مديرا لأمنها منذ العام 2002م، من مواليد 1955م، والتحق بالخدمة العسكرية في فبراير 1971م.

وتخرج من كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة عدن عام 1984م بدرجة امتياز، وحاز على الترتيب الأول في الدراسة الجامعية.

التحق الحامدي بدورات قيادات عليا في الاتحاد السوفيتي عام 1988م، ودورة قيادات عليا في مكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة الأميركية عام 2005م.

وتدرج في عدد من المناصب بوزارة الداخلية، حيث شغل مدير الكادر في وزارة الداخلية عدن من 1984– 1989، ومدير إدارة التدريب- وزارة الداخلية - صنعاء من 1990– 1992.

وفي الفترة من 1992– 1994شغل منصب مدير مكتب الوكيل للشؤون المالية والإدارية، صنعاء، ونائب مدير عام شؤون الأفراد. وزارة الداخلية - صنعاء من 1997– 1998، ثم مدير مكتب الوكيل لقطاع التدريب والتأهيل من 1999– 2002م.

ومنذ 20 مايو 2002م يشغل منصب مدير عام أمن محافظة حضرموت.