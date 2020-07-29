خوفا من انشقاقهم.. الحوثي يمنع الوزراء من مغادرة صنعاء

أصدرت ميليشيات الحوثي أوامر واضحة وصارمة بمنع خروج أي عضو في مجالس النواب والشورى والوزراء من العاصمة صنعاء هم ومرافقيهم.

كما شدد القرار على منع مقاتلي الميليشيات أيضاً من دخول صنعاء لقضاء إجازة عيد الأضحى.

وتم التوجيه للقوات الأمنية بسرعة تنفيذ ذلك القرار واتخاذ أقصى الإجراءات لمنع المشمولين بالقرار من مغادرة أو دخول العاصمة، دون تحديد السبب.

فيما فسره مراقبون بأن ذلك ناجم عن خوف قيادة الميليشيات الحوثية من هروب قيادات كبيرة لها وزنها والالتحاق بركب الحكومة الشرعية، وبالنسبة لمنع دخول المقاتلين، فهو يدخل ضمن احترازاتهم من نقل الواقع المأساوي في الجبهات، ما سيشكل ضغطا عليهم وهروباً للمقاتلين، وتحذيرا لمن يرغب في الالتحاق بالجبهات.