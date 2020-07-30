آل جابر: تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سينعكس سريعا على اليمنيين

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر في مقابلة مع العربية مساء الأربعاء إن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن استجابا وباشرا الخطوات العملية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدا أن ذلك سينعكس سريعا على اليمنيين.

كما أوضح السفير السعودي في اليمن أن مشاورات تشكيل الحكومة ستنشط بعد عيد الأضحى، وستقوم الفرق السعودية بمتابعة إخراج القوات العسكرية وعودتها لمواقعها السابقة أو إلى الجبهات.

كانت السعودية قد قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آليةً لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وتتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، إضافة لتخلي الأخير عن الإدارة الذاتية.

كما تتضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تشكيل حكومة يمنية بالتناصف بين الشمال والجنوب.

وتكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات، خلال ثلاثين يوما على أن تباشر الحكومة الجديدة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، فضلا عن تعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمحافظة عدن.

كذلك شملت الآلية خروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين.