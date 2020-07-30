غريفثس يرحب بالتوافق على تسريع تنفيذ اتفاق الرياض

رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، بتوافق الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على "تسريع تنفيذ ‎اتفاق الرياض".

وقال المبعوث الأممي في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، مساء الأربعاء، "أرحب باتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على تسريع تنفيذ اتفاق الرياض".

كما رحب غريفثس، بالدور السعودي المحوري في التوصل إلى هذا الاتفاق، واعتبره "خطوة مهمة على طريق حل النزاع في ‎اليمن سلمياً عبر عملية سياسية، بقيادة يمنية وبرعاية أممية".

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وكانت السعودية قدمت، أمس الأربعاء، آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020م.

كما تضمنت الآلية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً.

وكلف الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، رئيس الوزراء الحالي، معين عبد الملك، بتشكيل حكومة جديدة، بناء على اتفاق الرياض، كما عين أحمد حامد لملس محافظاً لعدن، والعميد محمد الحامدي، مديراً للشرطة فيها، بعد ترقيته إلى رتبة لواء.

بالمقابل أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية.