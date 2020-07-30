"عمار اليمن" يزود 1.5 مليون مواطن في عدن بالمياه النظيفة

بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشروع تأهيل وتطوير حقل مياه المناصرة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، من أجل رفع طاقة وكفاءة إنتاج المياه عبر ضخ يومي إجمالي يتجاوز 16 ألف متر مكعب.

ويغذي المشروع جميع مناطق ومديريات عدن، ويسد احتياج نحو مليون ونصف المليون نسمة من المياه النظيفة مساعدةً للأهالي والمرافق الخدمية كالمستشفيات والمدارس على تحصيل موارد مياه كافية، وذلك بدعم كامل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك بعد معاناة دامت لعقود عاشها أهالي عدن وما جاورها بسبب العجز في ضخ المياه.

ويشمل المشروع تأهيل عشرة آبار مياه وحفر خمسة آبار جديدة في حقل المناصرة الذي يحتوي على 29 بئراً، فيما العاملة منها 20 بئراً فقط، لتوفير احتياج مناطق ومديريات عدن من المياه والمساهمة بتخفيف معاناتها في ظل الطلب المتزايد والتوسع السكاني في عدن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشرع البرنامج السعودي، في حفر وتجهيز خمسة آبار جديدة على أعماق تصل إلى 320 مترا زُوّدت بالمضخات والمحركات الغاطسة وملحقاتها، إضافة إلى تركيب خط هوائي جديد بطول 2.5 كيلو متر، وإنشاء شبكة مياه جديدة وربطها بالشبكة القائمة التي عُزّزت كفاءتها بتوفير مولد بقدرة 1500 كيلو فولت.

كما ساهم المشروع في إيجاد حلول لمشاكل وصعوبات الوصول إلى موارد المياه، ونجح في ربط الحقل بعدة آبار بعد تخطيه لاختبارات التشغيل عبر مضخات مخصصة لكل بئر.

ويأتي هذا المشروع في ظل الطلب المتزايد والتوسع السكاني في عدن، ويعتمد في ضخ المياه على الطاقة الشمسية، إلى جانب تركيب خط هوائي جديد بطول 2.5 كيلومتر، وإنشاء شبكة مياه جديدة.