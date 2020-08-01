أطباء بلا حدود تحذر من موجة جديدة لكورونا في اليمن

حذرت منظمة أطباء بلا حدود، السبت، من موجات جديدة لتفشي فيروس كورونا المستجد في اليمن.

وقالت المنظمة على حسابها في تويتر: "نأمل أن يظل الناس في اليمن حذرين. ولكن للأسف، هذا ليس بالضبط ما نراه هناك".

وأضافت "لا نعلم ما إذا كنا في طريقنا إلى الأعلى أو في القمة أو في الأسفل. كلنا بحاجة إلى توخي الحذر، لأننا سنرى على الأرجح موجات من الوباء، مثل أي مكان آخر".

وذكرت أن إجراءات التباعد الجسدي خفت خلال الأسابيع القليلة الماضية، والأسواق أصبحت مكتظة، حيث إن العديد من الناس غير قادرين على البقاء في منازلهم، لأنهم يعتمدون على العمل اليومي لإطعام أسرهم. والآن أثناء عيد الأضحى، سيتنقل المزيد من الأشخاص لزيارة عائلاتهم".

يأتي ذلك بعد أيام من توقع منظمة أوكسفام أن يبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في اليمن ذروته في الأسابيع المُقبلة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، حتى مساء أمس الجمعة، (1728)، و(493) حالة وفاة، و(892) حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الإحصائيات عدد الإصابات والوفيات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، التي تواصل التكتم على الأرقام الحقيقية، حيث تشير مصادر طبية إلى أن الضحايا بالآلاف.

هذا وقد قدّرت وزارة التنمية الدولية البريطانية، في وقت سابق، أنه قد يصل العدد الفعلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليمن إلى مليون حالة.