اليمن.. السيول تجرف مساكن مئات النازحين

كشفت إحصائية يمنية رسمية، أن السيول جرفت مساكن أكثر من 2200 شخص من النازحين في ثلاث محافظات يمنية نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها خلال الأيام الماضية.

وقالت الوحدة التنفيذية لـ"إدارة مخيمات النازحين"، في تقرير لها السبت، إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات مأرب وأبين والضالع، والتي كانت مصحوبة برياح، تسببت بأضرار جسيمة في مخيمات النازحين.

وأدت الأمطار إلى جرف كلي أو جزئي لمساكن 2242 شخصا في المحافظات الثلاث، حسب ما أكدته الوحدة التي أوضحت أن هذه الإحصائيات "أولية".

وأفاد التقرير بأن "ارتفاع منسوب المياه في حوض السد بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب أدى إلى أضرار في مخيمات الصوابين والروضة وذنة العيال وأراك".

وأوضح أن عدد الأسر المتضررة في المخيمات المذكورة بلغ 1340 أسرة، من بين 4871 أسرة نازحة في المديرية التي يقيم فيها النازحون في تجمعات بمنطقة حوض السد.

وشملت الأضرار غرق مبان وجرف خيام وإتلافها وتهدم العشش. وتضررت من جراء ذلك 430 أسرة بشكل كلي، و1000 أسرة بشكل جزئي.

وأدت الأمطار أيضاً لتلف المواد الغذائية لجيمع العائلات في هذه المخيمات (1430 أسرة)، كما أدت لتلف الحمامات وشبكات الصرف الصحي وخزانات المياه.

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وفي محافظة أبين، تسببت الأمطار التي هطلت الثلاثاء الماضي بأضرار في عدة مخيمات (حصن شداد، باشحارة، دهل أحمد، الطميسي، عمودية، سواحل، أرياف باجدار، النجمة الحمراء، النوبة ميكلان) في مديريتي زنجبار وخنفر.

وفي محافظة الضالع، أدت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي هطلت، الخميس الماضي، إلى أضرار بالغة في مخيم عسقة بمديرية الحشاء، حيث تسكن 60 أسرة نازحة.

وتشهد عدد من المحافظات اليمنية منذ أيام أمطارا وسيولا غزيرة أدت لأضرار كبيرة في المخيمات والمنازل والطرق الرئيسية والمزارع، مع تسجيل عدد من الوفيات في مناطق مختلفة.