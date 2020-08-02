شاهد مقتل قيادات وعناصر من الحوثيين في الساحل الغربي

تمكنت قناصة القوات المشتركة اليمنية من قتل خمسة من قيادات وأفراد ميليشيات الحوثي في جبهات القتال بالساحل الغربي بعد عملية رصد لتحركات الانقلابيين، وفق ما أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة في جبهة الساحل الغربي بالحديدة، الأحد.

وتوثق مشاهد مصورة لحظة قتل خمسة قيادات وأفراد حوثيين بعمليات استهداف دقيقة ومركزة.

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يذكر أن قناصة القوات المشتركة كانت تمكنت خلال الأيام الماضية من قتل عشرات العناصر والقيادات الحوثية الذين يستهدفون المدنيين والأحياء السكنية في مختلف مناطق الساحل الغربي.

حصار وقصف حوثي في الحديدة

يشار إلى أنه في أول أيام عيد الأضحى، الجمعة، حرمت ميليشيات الحوثي عدداً من اليمنيين من الاستمتاع بفرحة العيد، حيث استهدفت منازلهم في حي بني عفيف جنوب مدينة التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن مصادر محلية قولها، إن الميليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين والأحياء السكنية "بشكل همجي"، مضيفة أن الاستهداف "حرم المواطنين فرحة العيد وخلف حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين لاسيما النساء والأطفال".

كما أطلقت ميليشيات الحوثي نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر محلية بأن الانقلابيين أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة عيار 12.7 وعيار 14.5 ومعدل البيكا صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة، كما قاموا بعمليات قنص على المارة في الطرقات. وأضافت المصادر أن الاستهداف كان "بشكل هستيري"، ما أعاق تنقل المواطنين وحرمهم من الابتهاج بفرحة العيد، بينما سادت حالة من الخوف والهلع وسطهم.