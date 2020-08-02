وزير دفاع اليمن: المرحلة تفرض تناسي الخلافات لمواجهة الحوثي

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، السبت، أن الشعب اليمني أكثر عزماً وإصراراً على استعادة دولته ودحر خطر المشروع الحوثي والأطماع الإيرانية.

وقال المقدشي، خلال زيارة تفقدية للمنطقة العسكرية السابعة وللوحدات المرابطة في جبهة نهم (شرق صنعاء): "مقتضيات المرحلة التي يعيشها الوطن تفرض على الجميع الالتفاف حول المشروع الوطني والاصطفاف تحت لواء الجمهورية وتناسي الصراعات والخلافات والنفير نحو مواجهة العدو الواحد".

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وأضاف: "لقد قطعنا على أنفسنا العهد والقسم أن لا نمل ولا نميل عن واجبنا في تحرير شعبنا وتلبية آماله وتطلعاته النبيلة.. ولن يحكمنا الحوثي. وصنعاء وكل اليمن سوف تتحرر قريباً".

ولفت وزير الدفاع اليمني إلى أن ميليشيات الحوثي تزج بالأطفال والمغرر بهم إلى القتال وتدفع بهم بالقوة والتضليل والأكاذيب، داعياً أبناء القبائل لحماية أولادهم وعدم تصديق الأكاذيب الحوثية.

كما زار وزير الدفاع اليمني مقر قيادة القوات السعودية بالمنطقة السابعة. وثمّن مواقف دول تحالف دعم الشرعية وتضحياتها ووقفتها إلى جانب الشعب اليمني لاستعادة دولته وللتصدي المشترك للخطر الإيراني الذي يسعى لزعزعة الأمن القومي العربي ولتهديد المصالح العالمية، بحسب المقدشي.